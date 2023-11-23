السوداني يراهن على خط سكك "بصرة شلامجة" للوصول إلى اسيا الوسطى

2023-11-23 16:34:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً بمشروع الربط السككي البصرة -الشلامجة

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اجتماعاً خاصاً بمشروع الربط السككي البصرة -الشلامجة الخاص بنقل المسافرين والزائرين والذي تم وضع حجر الأساس له في شهر أيلول الماضي.





وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع، والوقوف على طبيعة العمل الإداري المتعلق به.





وأكد سيادته أهمية هذا المشروع كونه سيسهم في تسهيل إجراءات نقل الزائرين خلال مواسم الزيارات التي يشهدها العراق، بالإضافة إلى أهميته للمسافرين من العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصولاً إلى بلدان آسيا الوسطى، وتواصله مع باقي طرق النقل.





وأوعز السيد رئيس مجلس الوزراء بتوجيه دعوات مباشرة للشركات الخاصة بتنفيذ المشروع، وحسم موضوع الدراسة البيئية، فضلاً عن متابعة الإجراءات الخاصة باستكمال استملاكات الأراضي التي يقع عليها مسار المشروع.





كما وجه سيادته بضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروع، وعدم التباطؤ أو التلكؤ في التنفيذ، من أجل إكمال هذا المشروع الحيوي الذي سيخدم المواطنين والزائرين من العراق وباقي البلدان.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

23-تشرين الثاني-2023