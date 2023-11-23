2023-11-23 16:40:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشف النائب عن كتلة امتداد النيابية، علاء الركابي، يوم الخميس، عن تعطيل رئيس مجلس النواب المنتهية عضويته محمد الحلبوسي، جلسة استثنائية لطرد السفيرة الأمريكية آلينا رومانوسكي، من بغداد، على خلفية ما وصفها بـ"الإبادة" التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة على أيدي إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة.

وبحسب الركابي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، جرى جمع أكثر من 50 توقيعاً لعقد جلسة استثنائية بشأن ما يحدث في غزة، لكن هيئة رئاسة البرلمان، عطلت الطلب.

وأضاف: "قدمنا الطلب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع استنادا للمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس لعقد جلسة استثنائية، ولم يكن هناك أي حق دستوري لرئاسة مجلس النواب رفض الطلب".

وأشار الركابي، إلى أن "رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، قام بتسويف طلب 52 نائباً ورفض عقد جلسة استثنائية لمناقشة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة، بدعم من الدول وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية".

وأكد أن "الطلب تضمن إبلاغ السفيرة الأمريكية بمغادرة الأراضي العراقية، وإغلاق البعثة الدبلوماسية في بغداد، احتجاجاً على ما يحدث من إبادة جماعية في غزة".

وزاد الركابي بالقول: النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب تحججوا بأن الطلب تقدم إلى الرئيس المنتهية عضويته بقرار المحكمة الاتحادية.. نحن بدورنا سنقوم بإعادة تقديم الطلب إلى النائبين وإلقاء الحجة عليهم وننتظر النتيجة وموعد انعقاد الجلسة الاستثنائية بشأن ما يحدث في غزة، وإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طالب أواخر تشرين الأول الماضي، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق "نصرة" للفلسطينيين.

وتباينت حينها مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب إزاء دعوة الصدر، بيّن من رحّب بها وأعلن عزمه جمع تواقيع نيابية بهذا الخصوص، وآخر رأى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المختلف معها ليس حلاً، بل قد يوتّر الوضع أكثر، مشددين على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في دعم القضية الفلسطينية بدل جلب الإحراج لها.