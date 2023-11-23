خطة لوجستية لتسهيل اقتراع 4000 ناخب كوردي نزحوا لإقليم كوردستان

2023-11-23 16:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مسؤول حزبي في صلاح الدين، يوم الخميس، عن خطط لوجستية لشمول مواطنين كورد نزحوا من قضاء طوزخورماتو إلى إقليم كوردستان، للمشاركة في انتخابات مجلس المحافظة.

وقال نائب مسؤول الاتحاد الوطني الكوردستاني، مركز طوزخورماتو، حسن محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 4000 ناخب كوردي سبق وأن نزحوا إلى السليمانية وإربيل وإدارة كرميان منذ العام 2017 بعد أحداث تشرين الأول/ أكتوبر، وقد أعدّ الحزبان الكورديان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني) خطة لوجستية لشمولهم بالتصويت".

وبين أن "الخطة تشمل تأمين وسائط نقل للناخبين للإدلاء بأصواتهم في مراكز التصويت التي تفتتحها المفوضية لضمان حقهم الانتخابي"، مشيراً إلى أن "إجمالي الناخبين الكورد في صلاح الدين أكثر من 40 ألف ناخب بينهم النازحون".

ولفت محمد إلى "وجود مشاكل في سجل الناخبين جاري معالجتها مع مكتب المفوضية منها عدم ورود الأسماء أو مشاكل ببطاقات الناخبين، وباستثناء ذلك لا توجد أي مشاكل انتخابية تواجه الكورد في صلاح الدين".

ويخوض الكورد انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين بمرشحين اثنين، أحدهما للاتحاد الوطني الكوردستاني ضمن قائمة "الجماهير" الوطنية بزعامة النائب أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن)، ومرشحة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ضمن تحالف "الحسم" الوطني الذي تتزعمه عدة شخصيات مسؤولة من القوى السنية.

إلى ذلك أكد مسؤول في مكتب انتخابات طوزخورماتو، لوكالة شفق نيوز، أنه "لا يوجد نازحين كورد غير مشمولين بالانتخابات".

وأشار إلى أن "جميع الكورد الذين تركوا طوزخورماتو وسكنوا مناطق في إقليم كوردستان لا يعتبرون نازحين وأسماءهم موجودة في سجل ناخبي طوزخورماتو".

وأضاف "لا يمكن إحصاء ناخبي طوزخورماتو بحسب القومية، والعدد الكلي للناخبين في طوزخورماتو 99 ألفاً و600 ناخب".