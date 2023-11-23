2023-11-23 16:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

زار رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023) مدينة (كيومري) الأرمينية يرافقه رئيس جمهورية أرمينيا (فاهاكن خاتشاتوريان).

وزار الرئيسان وفقاً لبيان لرئاسة الجمهورية العراقية تلقته "بغداد اليوم"، "مركز (تومو) للتقنيات الإبداعية المتخصص بالتكنولوجيا والتعليم، وقٌدم الرئيس الأرميني للرئيس رشيد شرحاً مفصلاً عن آليات عمل المركز ونتاجاته وبرنامجه التعليمي الذي يغطي أكثر من دولة في أوروبا والشرق الأوسط".

وأشاد الرئيس رشيد "بتطور المركز على مستوى الإنتاج والبرامج والتقنيات والتخطيط المستقبلي في مجال التعليم والتدريب،" مشيراً إلى "الرغبة في فتح مجالات تعاون وخطوط اتصال بين المركز والجانب العراقي للإفادة من خبراته وتقنياته في قطاعات التعليم والأمن والاقتصاد والحوكمة الرقمية".

بعدها توجه الرئيسان إلى مقر قاعة حوار منتدى (المبادرة التقنية بين أرمينيا والعراق لربط الابتكارات) التي عقدت في القلعة السوداء الأثرية برعاية مركز تومو للتقنيات.

وفي بداية الندوة جدد الرئيس الأرميني ترحيبه بزيارة رئيس الجمهورية والوفد المرافق التي وصفها بالتاريخية والناجحة والتي ستساعد على تعميق علاقات الصداقة والتعاون البنّاء بين العراق وأرمينيا في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك" بحسب البيان.

كما تحدث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أيضاً حول زيارته لأرمينيا ولقاءاته بالرئيس خاتشاتوريان ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان، فضلاً عن الاجتماع الموسع بين وفدي البلدين،" مؤكداً أن "هذه الزيارة هي خطوة أولى على طريق مستقبل واعد للعلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين في التطور والازدهار".

وأوضح رشيد، أن "العراق يمر بمرحلة متميزة على صعيد استقراره الأمني والسياسي والاقتصادي، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة فيه،" مشيراً إلى "ترحيب العراق بالشركات الأرمينية الرصينة لتساهم في تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار وبما يرتقي بالمستوى الخدمي والاقتصادي في البلدين الصديقين".

وأثنى رئيس الجمهورية على المستوى التقني المتطور الذي تشهده جمهورية أرمينيا، مؤكداً رغبة العراق في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات والورش التدريبية في مجال التكنولوجيا الرقمية والحوكمة والتعليم والثقافة.

كما وشهدت الندوة الحوارية أسئلة وحوارات من قبل المشاركين في المنتدى حول مستقبل العلاقات بين العراق وأرمينيا وما هي الفرص المتاحة في المجالات التقنية والتكنولوجية.



