الجوية ينجو من فخ الشرطة ويحافظ على الصدارة

2023-11-23 17:06:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تعادل القوة الجوية مع ضيفه الشرطة (2-2)، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023) على ملعب الكوت الأولمبي في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري نجوم العراق.

نجح المحترف عبد المجيد أبو بكر في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة 4، بعد متابعة برأسية لركنية تخطت دفاعات القوة الجوية ، ليضعها أبو بكر على يسار الحارس محمد حميد.



وتمكن بسام شاكر من مضاعفة تقدم فريقه الشرطة بإحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد فاصل مهاري رائع ليسدد كرته في سقف المرمى.

واستغل مهند عبد الرحيم كرة مرتدة من حارس الشرطة أحمد باسل، ليسجل هدف تقليص الفارق لفريقه القوة الجوية في الدقيقة 73.



وخطف علي جاسم هدف التعادل الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 82، بعد تصويبة قوية ارتطمت بمدافع الشرطة أحمد زيرو لتغير اتجاهها نحو الشباك الخضراء، وسط فرحة عارمة من أنصار فريقه.



وشهدت المباراة، إشهار حكم اللقاء محمد طارق، البطاقة الحمراء ضد مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو في الدقيقة 67، بعد اعتراضه على قرار الحكم.



وبهذا التعادل، حافظ القوة الجوية على صدارة الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما أصبح رصيد الشرطة 10 نقاط في الوصافة.