2023-11-23 17:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

المتحدث باسم الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي

المتحدث باسم الخارجية القطرية: انتهت الاتصالات مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم

المتحدث باسم الخارجية القطرية: سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة

المتحدث باسم الخارجية القطرية: سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم