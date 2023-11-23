2023-11-23 18:26:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "الراشي" في قضاء العمادية شمالي دهوك، يوم الخميس، بمشاركة 40 معملاً لإنتاج هذه المادة الغذائية الشهيرة في إقليم كوردستان والعراق عموماً.

وقالت عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، مللت عصمت، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من تنظيم هذا الحدث الثقافي هو إبراز شهرة العمادية في إنتاج الراشي على مدى عقود وكذلك تعريف العالم بهذه المادة الغذائية المميزة بالإضافة إلى تسويقها على الصعيدين المحلي والدولي".

وأشارت إلى أن "فلاحيّ العمادية قاموا هذا العام بزراعة 800 دونم من الأراضي بالسمسم بهدف تحويلها إلى مادة الراشي وتسويقها في الأسواق"، موضحة أن "إجمالي إنتاج هذا العام من مادة الراشي بلغ ثلاثة آلاف طن".

بدورها أشادت بيرفان، صاحبة معمل لإنتاج الراشي في العمادية، بالمهرجان قائلة لمراسل وكالة شفق نيوز "نحن سعداء بهذا المهرجان وشاركنا فيه لعرض إنتاجنا للمواطنين".

وبينت "نحن ثلاث نساء نشارك معاً في إنتاج الراشي في المعمل، حيث نقوم يومياً بإنتاج من 300 إلى 400 كيلوغرام يومياً من الراشي وتوزيعها على عملائنا في دهوك وزاخو وأربيل وغيرها من المدن".

وأضافت "نقوم بشراء السمسم المحلي وتحويله إلى مادة الطحينة، وبالتالي إنتاجنا محلياً خالصاً".

يشار إلى أن قضاء العمادية وحسب المختصين يعتبر الأول في إنتاج مادة "الراشي"، حيث تتميز هذه المنطقة بزراعة السمسم نظراً لعذوبة مياهها وخصوبة أراضيها الزراعية.