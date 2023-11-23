2023-11-23 18:34:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز أمن أربيل (آسايش)، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، عن الإطاحة بمتهم يدّعى علما بالسحر والشعوذة واستغل ضحاياه من النسوة جنسيا وماديا.

وقال الجهاز في بيان إن "مفارزه تمكنت بعد استصدار الموافقات القضائية من الإطاحة بالمتهم (ر ، ح ، م) بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة"، مشيراً الى، أن "المتهم اعترف خلال التحقيقات بالاحتيال على العديد من النسوة والاعتداء عليهن جنسياً واستغلالهن ماديا ومعنويا".

وأضاف أن "مفارز (الأسايش) عثرت في منزل المتهم بعد اقتحامه بناء على مذكرة قضائية، على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى أعضاء حيوانات برية".

ودعا البيان "النسوة والفتيات إلى النأي بأنفسهن عن مثل هكذا أشخاص وعدم اللجوء إليهم، كونهم يسببون لهن بمشاكل وتهديدات على أنفسهن وعائلاتهن".