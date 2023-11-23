اختيرت من بين 700.. أكثر من 100 فيلم في الدورة العاشرة لمهرجان دهوك الدولي للسينما

2023-11-23 18:40:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يعقد في دهوك بإقليم كوردستان وعلى مدى ثمانية ايام الدورة العاشرة لمهرجان دهوك الدولي للسينما بمشاركة أكثر من 100 فيلم من مختلف دول العالم تضم أفلاما وثائقية وقصيرة بدعم من حكومة اقليم كوردستان.

وقال الناقد السينمائي الكوردي منصور جيهاني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن المهرجان سيعقد خلال الفترة 9-16 من شهر كانون الاول المقبل تحت شعار "اللغة الكوردية" بمشاركة أكثر من 100 فيلم، ويترأس المهرجان الفنان أمير علي محمد طاهر ويخرجه الفنان السينمائي الكوردي شوكت امين كوركي، لافتا الى ان دولا عديدة تشارك في المهرجان الذي سيركز في هذه الدورة على السينما الفرنسية.

وأوضح جيهاني أن المهرجان سيشهد عرض افلام في المسابقات وأخرى خارج المسابقات وستستضيف قاعة المؤتمرات "كونكرة" في جامعة دهوك وكذلك المجمع السينمائي "دهوك مول" في مدينة دهوك عروض الأفلام المشاركة في المهرجان.

واشار جيهاني الى ان رئيس المهرجان امير علي محمد طاهر قال في المؤتمر الصحفي الأول للمهرجان العاشر للسينما في دهوك ان ستراتيجية مديرية الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان وأعضاء هذا المهرجان هي ان يستمر المهرجان كتقليد سنوي من دون توقف بهدف التعريف بالثقافة والفن الكوردي للامم الاخرى كون أن ازدهار هذه الثقافة الحيوية أمر مهم جدا وكذلك توفير الفرصة أمام الشباب والسينمائيين الكورد الذين ينتجون افلامهم هنا ويعدونها ليشاهدها الحاضرون من السينمائيين العالميين من ضيوف المهرجان.

وأوضح رئيس المهرجان ان محافظ دهوك علي تتر تحمل ميزانية إدارة الدورة العاشرة للمهرجان، معربا عن شكره لحكومة اقليم كوردستان وخصوصا محافظ دهوك لمساهمتهم في اقامة المهرجان.

من جهتها، أعلنت دائرة الثقافة والفنون في محافظة دهوك عن استكمال استعداداتها لاستضافة الدورة العاشرة من مهرجان دهوك السينمائي الدولي الذي سينطلق في التاسع من شهر كانون الأول المقبل في مدينة دهوك.

وأفاد حسن عارف المتحدث باسم دائرة الثقافة في دهوك، لوكالة "شفق نيوز"، بان 115 فيلما أجنبيا وكورديا متنوعة سيشارك في المهرجان. وقد كشف عارف عن الرسالة التي يحملها المهرجان هذا العام مشيرا إلى ان "لغة الأم" ستكون محور المهرجان حيث سيتم تنظيم حوارات وندوات متنوعة حول هذا الموضوع خلال أيام المهرجان.

وأوضح حسن عارف أن السينما الفرنسية ستكون ضيفة شرف في المهرجان حيث ستشارك بعرض 10 أفلام فرنسية. وأشار الى أن هذه الأفلام ستقسم الى قسمين الأول سيكون للعرض العام فيما سيدخل الثاني في منافسة على جوائز المهرجان.

وأكد المتحدث باسم دائرة ثقافة دهوك أن مهرجان هذا العام سيشهد تغييرا إيجابيا، حيث تم تخصيص قسم خاص لأفلام الأطفال بالاضافة الى عرض أفلام كلاسيكية كوردية.

وكان مسؤول الاعلام العام للمهرجان حسن عارف قال خلال المؤتمر الصحفي الأول للمهرجان أن المهرجان قد استقبل أكثر من 500 فيلما عن طريق التواصل المباشر (اونلاين) للمشاركة في مسابقة "السينما العالمية"، و"السينما الكوردية" وكذلك استقبل المهرجان اكثر من 200 فيلما متنوعا عن طريق أعضاء المهرجان وهي من الأفلام المشاركة في المهرجانات الدولية المتنوعة.

وأضاف عارف أن ادارة المهرجان اختارت 100 فيلما في إطار الأفلام السينمائية الطويلة والأفلام القصيرة والوثائقية للقسم النهائي في المهرجان.

ونوه عارف إلى أن المهرجان يعقد هذا العام تحت شعار "اللغة الكوردية" لتشجيع المخرجين على إنتاج أفلام باللغة الكوردية الى جانب ابداعاتهم باللغات العالمية الاخرى لتكون اللغة الكوردية الاصيلة الغنية والثرة بلهجاتها المختلفة وخصوصياتها موجودة إلى جانب نظيراتها.