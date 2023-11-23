تفكير حكومي لإخراج القوات.. هل غيرت حادثة جرف الصخر رأي السوداني تجاه الوجود الامريكي؟

2023-11-23 19:20:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب، حسين هاشم، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، عن رأي حكومة محمد شياع السوداني في خروج قوات التحالف الدولي من العراق.

وقال هاشم لـ"بغداد اليوم"، ان "استهداف مقرات الحشد الشعبي وسقوط شهداء وجرحى بفعل ضربة امريكية عدوان وانتهاك للسيادة الوطنية" لافتا الى ان "كل التصريحات النيابية يوم امس كان تتجه الى إلزام حكومة السوداني بتطبيق قرار مجلس النواب في عام 2020 الذي صدر عقب استشهاد قادة النصر من خلال متابعة نشاط قوى التحالف سواء أكانت امريكية أم غيرها والعمل على منع وجود أي قوات قتالية في البلاد".

وأضاف، ان "وضع العراق الأمني جيد ولديه أكثر من مليون و300 ألف منتسب من مختلف التشكيلات الأمنية، للدفاع عن أمن واستقرار البلاد، لذا يجب ان يكون لقوات التحالف دور ايجابي وليس استهداف مقرات الحشد التي نعدها جرائم وانتهاك لسيادة البلاد لاسيما انه ليس بحاجة لأي قوة خارجية قتالية للدفاع عنه".

وأشار هاشم الى انه "وفي الاجتماع الأخير بين لجنة الأمن والدفاعه النيابية ورئيس مجلس الوزراء أكد الأخير استعداد الحكومة للتعامل مع التوافقات السياسية العراقية للسعي لاخراج قوات التحالف الدولي من البلاد".

وكانت هيئة الحشد الشعبي، أعلنت أمس الأربعاء عن تعرض عدد من مواقع الحشد الى قصف أمريكي فجر أمس طال قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل وأسفر عن 8 شهداء و 4 جرحى.

من جانبها أدانت الحكومة العراقية "بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، وقالت انه جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية، ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر".

وأكدت أنّ "وجود التحالف الدولي في العراق، هو وجود داعم لعمل قواتنا المسلحة عبر مسارات التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارة، وأنّ ما جرى يعد تجاوزاً واضحاً للمهمة التي تتواجد من أجلها عناصر التحالف الدولي لمحاربة داعش على الأراضي العراقية؛ لذلك فإنها مدعوة إلى عدم التصرّف بشكل منفرد، وأن تلتزم بسيادة العراق، التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان".