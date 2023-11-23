اعتقال ساحر يستغل النساء لتحقيق ملذاته في أربيل

2023-11-23 19:28:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال متهم بممارسة السحر والشعوذة واستغلال النساء لتحقيق ملذاته وابتزاز أموالهن.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز ، انه بعد استحصال موافقة قاضي تحقيق أسايش أربيل تمكنت قوات المديرية من إلقاء القبض على المتهم (ر ح م) بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة.

ووفق البيان، اتضح من خلال التحقيقات أن المتهم قام بخداع العديد من النساء واعتدى عليهن واستغلالهن لملذاته الشخصية والاستفادة المادية منهن.

وبقرار من القاضي تم تفتيش منزل المتهم المعتقل وتم ضبط الكثير من الأدوات المختلفة وأعضاء وأجزاء من الحيوانات البرية كان يستعملها للسحر والشعوذة، بحسب البيان.

وطالب البيان، النساء والفتيات بـ"الابتعاد عن مثل هؤلاء الاشخاص وعدم الالتجاء إليهم وعدم التصديق بهم لأن هؤلاء يسببون المشكلات والتهديدات لهن ولاسرهن"، كما دعا الاشخاص الذين لديهم شكوى ضد هذا المتهم، إلى "مراجعة المحاكم المختصة وتسجيل شكواهم".