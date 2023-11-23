2023-11-23 19:56:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أسفرت قرعةُ بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين عن وقوعِ منتخبِ الناشئين إلى جانبِ منتخب سلطنة عُمان (صاحب الضيافة) ضمن المجموعةِ الأولى، إضافةً إلى اليمن ولبنان.

وجاءت منتخباتُ الإمارات والسعودية وسوريا والأردن (حامل اللقب) في المجموعةِ الثانية، بحسب ما أفرزته قرعةُ البطولة التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023.

وتجري مبارياتُ البطولة على ملعبِ مجمع السعادة بمدينةِ صلالة في سلطنة عُمان التي تستضيف للمرةِ الأولى إحدى بطولات اتحاد غرب آسيا.

وتقام البطولةُ للفئة العمريّة مواليد 2008، إذ يقام دور المجموعات من مرحلةٍ واحدةٍ، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثُم ينتقل الفائزان من هذا الدور إلى المباراةِ النهائية.

وبحسب جدول المباريات، يشهدُ اليوم الأول 11 كانون الأول 2023 إقامةَ مواجهتين، الأولى بين العراق واليمن عند الخامسة مساءً بتوقيت عمان، والثانية تجمعُ المنتخبَ العماني بنظيره اللبنانيّ عند الثامنة مساءً.

ويوم 12 هناك مباراتان بالتوقيتين ذاتهما، بين السعودية وسوريا، وبين الإمارات والأردن، ويتبع ذلك مباشرةً يوم 13 تشرين الثاني مواجهتي لبنان مع العراق واليمن مع عمان.

ويلعب يوم 14 الأردنُ أمام السعودية وسوريا أمامَ الإمارات، فيما يشهد يوم 15 مباراتي اليمن ولبنان، وعمان والعراق، وبعدَ ذلك يختتم دورُ المجموعات يوم 16 بلقاءي سوريا والأردن والإمارات مع السعودية.

وسيكون يوم 17 كانون الأول للراحةِ، وتقام يوم 18 الذي يليه مباراتا الدور قبل النهائي بين أول المجموعةِ الأولى وثاني المجموعةِ الثانية، وبين أول المجموعةِ الثانية وثاني المجموعةِ الأولى، وأخيراً ينتقلُ الفائزان إلى المُباراةِ النهائيةِ المقررة يوم 20 كانون الأول 2023.