تصعيد جديد على عين الأسد.. هذا ما حدث في الهجوم

2023-11-23 20:10:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس بتعرض قاعدة عين الأسد إلى هجوم مباشر من قبل جهة مسلحة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ إن القاعدة التي تضم جنودا امريكان تعرضت إلى هجوم بالاسلحة المتوسطة من قبل مجموعة مسلحة.

وأضاف أن المجموعة المسلحة اطلقت قذائف (ار بي جي) نحو القاعدة أعقبته اشتباكات إلى إلى سقوط أحد المهاجمين.

وفي غضون ذلك؛ تبنت جهة مسلحة تطلق على نفسها مجموعة الظافرين باستهداف أبراج قاعدة الإحتلال الأمريكي في الأنبار (عين الأسد) من مسافة قريبة جداً بقذائف 7-RPG وامطرها بوابل من الرصاص والاشتباك مع مشاة العدو ثم الإنسحاب وفقا لبيان اصدرته المجموعة.