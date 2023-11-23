تخصيص وحدات سكنية لبعض الفئات وتخفيض الأسعار.. المجلس الوطني للاسكان يخرج بعدة توصيات

2023-11-23 20:18:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة

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? ابرز توصيات المجلس الوطني للاسكان

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? ترأس وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، رئيس المجلس الوطني للإسكان السيد بنگين ريكاني، في مقر الوزارة، الجلسة العشرين للمجلس، بحضور السادة امين بغداد ومحافظ بغداد ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وباقي اعضاء المجلس من مختلف الجهات الحكومية المعنية.

? الاجتماع ناقش عدة فقرات، وتم تقديم عدد من التوصيات للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء اهمها، تحديد نسب الفئات المشمولة بالوحدات السكنية الجديدة ، ومنها ذوو شهداء القوات الامنية والجرحى بحسب نسبة العجزِ ، ونسبة للرواد المتميزين من الرياضيين والفنانين وغيرهم، فضلاً عن نسبة تخصص لرئيس مجلس الوزراء لغرض توزيعها على المواطنين لحالات انسانية خاصة.

? المجلس اوصى ايضا بشمول ورثة المستفيد المتوفي بالتخفيض البالغ 75% ، من سعر الوحدة السكنية للمجمعات التي تنفذها الوزارة ، بشرط ان تكون زوجة المتوفي غير متزوجة وغير موظفة، وبمنح فترة ستة اشهر ؛ لغرض إكمال اجراءات تسجيل قطع الاراضي ولآخر مرة ، مع التأكيد على السادة المحافظين على إنجاز هذا الملف .