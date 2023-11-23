التعليم تقرر زيادة نسبة قبول خريجي المعاهد في الجامعات ومراجعة الامتيازات في ملف قبول الطلبة

2023-11-23 20:50:02 - المصدر: الفرات نيوز



ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي الاجتماع الاعتيادي الحادي عشر لهيأة الرأي للعام 2023 بحضور أعضاء الملاك المتقدم ورؤساء الجامعات الحكومية.



وناقش المجتمعون المحاور المدرجة على جدول الأعمال وصوتوا على القرارات الآتية:



▪️ تشكيل لجنة وزارية لدراسة تأسيس شركة للاستثمارات العلمية في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



▪️ إعفاء الأساتذة والأساتذة المساعدين من خفارات الدفاع المدني.



▪️ التأكيد على اعتماد المحاولات الامتحانية المثبتة في مجال المعادلة لتخصصات المجموعة الطبية.



▪️ زيادة نسبة قبول خريجي المعاهد في الجامعات كافة الى 20%.



▪️ تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الامتيازات الممنوحة لبعض الفئات من الطلبة لغرض القبول في الجامعات.



▪️ الموافقة على تخصيص جزء من أرض عائدة إلى جامعة بغداد في العامرية لصالح جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وناقش الحاضرون ملف مشاريع الجامعات والمتطلبات الإجرائية لاستكمالها فيما وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بالمزيد من التكامل بين التشكيلات وتغليب المصلحة العامة بما يحقق رسالة المؤسسة الأكاديمية العراقية وأهدافها وتمكين الجامعات من استقلاليتها على وفق ما يسمح به القانون وترسيخ فضاءات الخدمة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تستند إلى ركيزة التعليم الجيد التي تجعل المؤسسات التعليمية على الطريق الصحيح باتجاه الاعتماد الدولي.



دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي