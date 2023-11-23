في محافظة عراقية.. نزاع عشائري ووفاة محكوم بالإعدام ومحاولة انتحار

2023-11-23 20:58:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بتسجيل عدة حوادث أمنية في المحافظة بينها نزاع عشائري ووفاة نزيل جديد داخل سجن الناصرية المركزي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا اندلع بين عشريتين بقضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار، نتيجة خلاف على قطعة أرض زراعية، واستخدم في اسلحة خفيفة ومتوسطة"، لافتا إلى أن "القوات الامنية وأثناء تدخلها لفض النزاع بالقوة، أصيب أحد المنتسبين بجروح ونقل لمركز صحي لتلقي العلاج اللازم".

وأضاف المصدر، كما ان "امرأة توفيت داخل منزلها بقضاء الدواية نتيجة صعقة كهربائية تعرضت لها من (سخان الماء) داخل المنزل"، مشيرا إلى أن "نزيلا من اهالي الموصل في الخمسينات من عمره ومحكوم بالإعدام شنقا حتى الموت وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) بظروف غامضة، حيث نقلت جثته للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وتابع المصدر، أن "المحافظة سجلت محاولة انتحار فاشلة لشاب في العشرينات من عمره، بعدما أقدم على تناول كمية من العقاقير الطبية داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، نتيجة خلاف مع والده، حيث نقل للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".