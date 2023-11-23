بعد تنسيق لـ10 سنوات.. هيئة الاعلام والاتصالات تعلن استعادة مدارات العراق للأقمار الصناعية

2023-11-23 21:14:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس هيئة الإعلام والاتصالات يعلن استعادة حقوق العراق المدارية للأقمار الصناعية





أعلن رئيس هيئة الإعلام والاتصالات الدكتور علي المؤيد اليوم الخميس استعادة العراق لحقوقه المدارية للأقمار الصناعية وذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال الدكتور المؤيد أن الاتحاد الدولي للاتصالات أقر الموافقة على اعتماد المدارات الساتلية الجديدة للدول الأعضاء ومن ضمنها جمهورية العراق في الخدمة الإذاعية الساتلية BSS بدلاً من المدارات القديمة المنتهية الصلاحية.





لافتاً إلى أن هذا القرار يعتبر انجازاً كبيراً لجمهورية العراق وهو ثمرة التنسيق الكبير والمستمر لأكثر من ١٠ سنوات مع الاتحاد الدولي للاتصالات.

هيئة الإعلام والاتصالات

الإعلام والاتصال الحكومي

23- تشرين الثاني 2023