الاقتصاد النيابية توضح آلية تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد في العراق وامكانية تحقيقها

2023-11-23 21:16:50 - المصدر: وكالة تقدم

أوضحت لجنة الاقتصاد والتجارة البرلمانية، إمكانية نجاح العراق بتنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد والسلع عبر منصة التحويلات المالية الخارجية. وقال عضو اللجنة علي المكصوصي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “هناك صعوبة بقضية نجاح العراق بضبط وتنظيم التجارة وعمليات الاستيراد لبعض المواد مثل الذهب والسيارات والهواتف النقالة عبر منصة التحويلات المالية الخارجية، خاصةً …