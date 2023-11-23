2023-11-23 21:58:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، موعد اعتزاله كرة القدم على المستوى الدولي مع منتخب بلاده.

وأكد دي ماريا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام: "لن أشارك مع الأرجنتين فيما تبقى من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026".



وأوضح: "لقد وصلت إلى المباراة الأخيرة بالنسبة لي في التصفيات، لا أستطيع التعبير بالكلمات عن مدى تصفيق الجماهير بهذه المرة الأخيرة يملأ روحي".

وأضاف: "أستمتع بكل ثانية من تلك المودة وعاطفة زملائي بالفريق. بدون أصدقائي لن يكون لهذه القصة نفس المعنى".



وتابع: "بطولة كوبا أمريكا ستكون المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص المنتخب، ومع كل الألم في روحي والشعور بغصة في حلقي، أقول وداعا لأجمل شيء في مسيرتي، ارتداء قميصه وأشعر به بكل الفخر".

وأتم "شكرا للجماهير، شكرا للعائلة والأصدقاء والزملاء، نحن نواصل صنع التاريخ وسيبقى ذلك إلى الأبد، دعونا نذهب إلى الأرجنتين".