رغم النسخ الإلكترونية.. إقبال واسع على الكتب بسوق الثقافة في أربيل (صور)

2023-11-23 22:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز /قرب قلعة أربيل الأثرية تنتشر العديد من المكتبات التي تبيع كتبا من مختلف المجالات العلمية والثقافية والسياسية والدينية وغيرها وتسمى بسوق الثقافة.

بوتان سليمان صاحب أحد المكتبات داخل السوق، قال لوكالة شفق نيوز، إن "الناس ما زالوا يحبون قراءة الكتب كثيرا لكن الأوضاع الاقتصادية في الوقت الحالي جعل الاقبال يكول قليلا مقارنة بالماضي وتضم هذه المكتبات آلاف الكتب بلغات عديدة و مجالات مختلفة".

وحول تأثر الإقبال بسبب ظهور الكتب الإلكترونية أشار سليمان، إلى أن "رغم ظهور الكتب الالكترونية عبر الانترنت وإقبال القراء عليها بشكل كبير إلا أن الاقبال مازال موجودا على النسخ الورقية ويأتي الكثير من الناس للشراء بشكل يومي".

وعن أكثر الكتب إقبالا وأسعارها، لفت سليمان إلى أن "الروايات هي من أكثر الكتب إقبالاً من قبل القراء، إضافة الى زيادة الإقبال على كتب التنمية البشرية في الآونة الاخيرة، وبالنسبة لأسعار الكتب بشكل عام فتبدأ من ألفي دينار لغاية 15 أو 20 ألف دينار وهناك كتب ومجلدات كبيرة تصل إلى 100 أو 150 ألف دينار أيضاً".

ومن جانبها، قالت سمى القيسي (قارئة)، للوكالة إن "قراءة النسخة الورقية من الكتب لها نكهة خاصة وتتميز عن النسخ الإلكترونية ومن المهم جدا المواظبة على القراءة بشكل دائم كونها غذاءً ضروريا للعقل".

ويضم سوق الثقافة في أرييل، في الغالب الكتب الكوردية مع وجود كبير للكتب العربية، فضلا عن لغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية وغيرها.