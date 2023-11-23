سلة الشرطة تخسر أمام الوحدة السوري في بطولة غرب آسيا

2023-11-23 22:32:21 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خسر فريق الشرطة العراقي اليوم الخميس يخسر أمام الوحدة السوري في اولى مبارياته ضمن بطولة وصل بكرة السلة.

وبلغت النتيجة النهائية (70) نقطة للشرطة و(74) نقطة للوحدة.

وكان الفريق العراقي انهى الشوط الأول متقدما على الفريق السوري بواقع 36 مقابل 27.

وغادر وفد نادي الشرطة بكرة السلة، أمس الأربعاء، العاصمة بغداد لملاقاة نظيره الوحدة السوري الخميس ضمن إطار منافسات بطولة غرب آسيا، فيما وصفت ادارة النادي مجموعة فريقها بأنها قوية".