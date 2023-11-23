ذي قار.. مصرع شخصين بحادثي سير وعملية سطو على مجمع تجاري

2023-11-23 23:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، تسجيل حادثي سير في المحافظة، فضلا عن تعرض أحد المجمعات التجارية للسرقة وسط الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عجلة نوع سمند يقودها موظف متقاعد تعرضت لحادث انقلاب على طريق قرية الناظم في قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، ثم سقطت في احد الانهر المحاذية للطريق، حيث أدى الحادث لوفاة سائقها على الفور".

وتابع المصدر، كما ان "حادث تصادم بين عجلة نوع ستاركس مع دراجة نوع إيراني على طريق العام بين قضائي الإصلاح والناصرية، حيث أدى الحادث لمصرع سائق الدراجة على الفور، وإصابة شخص آخر بجروح بليغة".

وأضاف المصدر، كما أن "مجهولين نفذوا عملية سطو على أحد المجمعات التجارية بمنطقة حي الشهداء وسط الناصرية، من خلال كسر أقفال المجمع، فيما اتضح السرقة من كانت مبلغا ماليا يقدر بأكثر من 4 ملايين دينار عراقي، فيما تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".