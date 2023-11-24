ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في بغداد

2023-11-24 09:32:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

بتوجيه ومتابعة من قبل السيد مدير عام شرطة الطاقة اللواء الركن (ظافر نظمي جمال) تمكنت مفارز اللواء الرابع في محافظة بغداد من ضبط كراج معد لتدوير وتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم كان متواجداً داخله كما وأسفرت العملية عن العثور على خزانات حديدية وبلاستيكية مختلفة الاحجام والسعات ومضبوطات أخرى ، حيث تم توقيف المتهم ومصادرة جميع المضبوطات انفاً وستتم متابعة الإجراءات التحقيقية وعرض الدعوى على القضاء المختص .

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#إعلام_مديرية_شرطة_الطاقة

يتبع ...