اليوم.. 4 مواجهات بدوري "نجوم العراق" هذه مواعيدها

2023-11-24 09:52:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تقام اليوم الجمعة، أربع مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق "المحترفين" لكرة القدم.

مباراتان من المقرر انطلاق صافرة بدايتها عند الساعة الثانية والنصف تجمع الأولى نادي أمانة بغداد وضيفه نوروز في ملعب الأول، بينما يضيف ملعب الفيحاء في البصرة مباراة نفط البصرة وضيفه نفط ميسان.

ويحتضن ملعب دهوك، عند الساعة السابعة مساءً، مباراة أصحاب الأرض والجمهور دهوك وضيفه النجف، أما المباراة الأخيرة، ستقام عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، وتجمع نادي الطلبة بضيفه الكهرباء.