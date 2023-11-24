2023-11-24 11:36:53 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره ( ٤ ) ملايين دينار عراقي مع كارتات شحن رصيد تقدر قيمتها بثلاثة ملايين دينار عراقي من داخل محل تجاري ضمن منطقة الشعب شرقي بغداد، حيث تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات،

الى ذلك ألقت مفارز مكتب الدورة لمكافحة الإجرام القبض على متهم ضبط بحوزته عملة مزيفة تبلغ قيمتها ٤٥٠ ألف دينار عراقي لغرض التبضع بها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٨١ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل .