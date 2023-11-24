2023-11-24 12:14:32 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / رد مجلس المعلمين المعترضين في السليمانية، يوم الجمعة، على بيان صادر من المديرية العامة لتربية المحافظة، وأكدوا أنهم سينقلون احتجاجاتهم يوم الاثنين المقبل إلى العاصمة بغداد.

وذكر مجلس المعلمين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ردا على إعلان المجلس التربوي في المديرية العامة للتربية في السليمانية الذي طالب المعلمين بالعودة إلى المراكز التعليمية يوم الاثنين، وإنهاء مقاطعتهم للدوام، رفض المعلمين المعترضين كسر الإضراب وأكدوا أنهم سينقلون احتجاجاتهم إلى بغداد يوم الاثنين المقبل، وبعد عودتهم سيستأنفون الاحتجاج بطريقة أخرى".

ومنذ أكثر من شهرين على بدء العام الدراسي في إقليم كوردستان، يقاطع الكوادر التدريسية في محافظتي السليمانية وحلبجة الدوام الرسمي ويرفضون استئناف الدوام ما لم تستجب حكومة الإقليم لمطالبهم، التي تتضمن، توزيع الرواتب الشهرية في موعدها المحدد، واستئناف نظام ترفيعات الموظفين المتوقفة منذ أكثر من 8 سنوات، وحسم مصير الرواتب المدخرة ومرتبات الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، بالإضافة إلى تعيين المعلمين المعينين بالعقد منذ سنوات على الملاك الدائم.