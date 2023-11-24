القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر هربا لدولة مجاورة

2023-11-24 12:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

بعد هروب واختفاء دام 9سنوات في إحدى دول الجوار.. القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر



تواصل اجهزتنا الامنية البطلة تعقب منفذي جريمة سبايكر والقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة القاء القبض على اثنين من منفذي جريمة سبايكر بعد ان اختفيا "9" تسع سنوات في إحدى دول الجوار.

لقد عاهدت قواتنا الأمنية البطلة والاجهزة والدوائر الاستخبارية شعبنا العراقي على تعقب المجرمين والارهابيين والقصاص منهم والعمل على حماية هذا الوطن.

بوركت سواعدكم أيها الرجال وحفظكم الله وسدد خطاكم لنصرة العراق وشعبه.

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قيادة العمليات المشتركة

٢٤ تشرين الثاني