2023-11-24 13:00:03 - المصدر: الفرات نيوز

إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة عن تواجد صالة للمقامرة والروليت داخل إحدى الدور السكنية في جانب الكرخ ببغداد، تحركت قوة من جهاز الأمن الوطني بعد إستحصال الموافقات القضائية لمداهمة الدار وألقت القبض على (١٨) متهماً من المقامرين.

وقد جرى مصادرة المواد المضبوطة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القضائية لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الجدير بالذكر أن القانون العراقي يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة كل من فتح داراً أو محلاً للقمار بالإضافة إلى الغرامات المالية المترتبة على من يقوم بهذا الفعل.



جهاز الأمن الوطني العراقي