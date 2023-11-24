السليمانية.. تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات بحوزتها 51 كغم من "الكريستال"

2023-11-24 13:18:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

أعلن جهاز أمن الإقليم، الجمعة، عن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات بالتعاون مع وزارة الداخلية العراقية، لافتا إلى مصادرة أكثر من ٥٠ كيلوغراما من المواد المخدرة كان أفراد الشبكة بصدد ترويجها في السليمانية.

وقال مسؤول إعلام الجهاز في مؤتمر صحفي مشترك مع المدير العام لمكافحة المواد المخدرة في وزارة الداخلية العراقية، عقد في مبني الجهاز بالسليمانية إنه "تم ضبط كمية ضخمة من المخدرات تقدر بنحو ٥١ كيلوغراما من صنف الكريستال".

وأضاف أن "مفارزنا منهمكة منذ أسبوعين بجمع المعلومات الاستخبارية عن أفراد تلك الشبكة الخطيرة، التي كانت بصدد ترويج تلك الكمية من المخدرات في السليمانية، لتتمكن لاحقا من الإطاحة بثلاثة منهم".