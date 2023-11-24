خطط لبناء سدود مشتركة مع ايران.. ومطالبات نيابية بفتح تحقيق بملف بحيرة حمرين

2023-11-24 13:46:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

طالب عضو مجلس النواب صلاح زيني التميمي، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، بفتح تحقيق في ملف بحيرة حمرين شمال شرق محافظة ديالى، فيما اشار الى مساع جادة لبناء سدود مشتركة مع ايران.

وأكد التميمي لـ"بغداد اليوم"، أن "ملف بحيرة حمرين اقصى شمال شرق ديالى يحتاج الى تحقيق موضوعي"، مبينا أن "البحيرة- (75كم شمال شرق بعقوبة)- تشكل شريان الحياة لاكثر من مليون نسمة في ديالى وهي الخزين الاستراتيجي للمياه وكانت تهدد المحافظة بالفيضانات قبل 4 سنوات بعدما وصل خزينها الى ذروته واقترب من كسر حاجز 3 مليارات م3 لكنها بعد سنة فقط تعرضت الى جفاف شبه تام رغم ان الخزين يكفي 5 سنوات".

واشار الى أن" ماحصل يستوجب تحقيق موضوعي للاجابة عن تساؤلات اين ذهبت المياه؟ وكيف فرغت بحيرة خلال فترة وجيزة؟ على الرغم من تعرضها الى فيضان هو الاكبر من نوعه منذ اكثر من 30 سنة".

واوضح التميمي، أن" ديالى الاكثر تضررا بموجة الجفاف في العراق"، مبينا أنه " هناك مساعي جادة لبناء سدود مشتركة مع ايران ضمن منحدرات الشريط الحدودي، فضلا عن سدود اخرى على الوديان التي تنتهمر بها مياه السيول بغزار سواء في وادي النفط او ترلساق من اجل توفير كميات قادرة على تقليل ازمة المياه في مواسم الجفاف الحادة".

وفي تموز الماضي، كشف مدير ناحية السعدية (60كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي، اسباب اغلاق بحيرة حمرين خلال الفترة السابقة، مبينا أن ما حصل هو أن الجفاف التهم أكثر من 75% من مساحة البحيرة.

وفي 2022، كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، عن تدفق السيول في وادي عوسج اكبر وديان حمرين شمال شرق ديالى، مبينا أن " السيول تتجه صوب بحيرة حمرين ما يؤدي الى تغذيتها بعد مرحلة جفاف قاسية".