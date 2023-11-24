بكمائن جوالة.. الإطاحة باثنين من أخطر شبكات التهريب بين الاقليم وبغداد

2023-11-24 14:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، عن الاطاحة بأثنين من أخطر شبكات التهريب بين اقليم كردستان والعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن"فريقا امنيا مشتركا نجح في الساعات الـ 72 الماضية من الاطاحة باثنين من اهم شبكات التهريب من اقليم كردستان صوب بغداد من خلال كمائن على طرق محافظة ديالى"، مشيرا الى أن "الشبكات متخصصة بتهريب الكحول والادوية".

واشار الى، انه " جرى اعتقال عدد من افراد الشبكتين" مبينا أن "جهدا استخباريا هو من قاد الى تحديد مسارات تحرك شاحنات التهريب ومن ثم نصب الكمائن قبل ضبطها".

وأكد أن "التهريب انحسر بنسبة تزيد عن 90% خلال 2023 خاصة مع فرض خطة فرض القانون"، لافتا الى أن "عمليات التهريب متورطة بها جهات متنفذة والتحقيقات ستكشف عن بعضها خاصة وانها تدر مليارات الدنانير سنويًا على جيوب فاسدين ومتنفذين".

وفي (2 تشرين الثاني 2023)، أفاد مصدر امني ، بانطلاق عملية امنية بمشاركة تشكيلات من 4 الوية قتالية شملت أربعة مناطق في محافظة ديالى.

وقال المصدر، لـ "بغداد اليوم"، ان "تشكيلات قتالية من الوية قتالية ضمن الفرقة الأولى للجيش العراقي باشرت بعملية امنية في مناطق زور الغاية وقرية شنشال الصغير وقرى عرب جبور وزور ام الحنطة ضمن قاطع شمال شرق ديالى".

أضاف، أن "العملية والتي تجري بإسناد من التشكيلات الساندة منها الهندسة العسكرية تأتي لتأمين ارياف ناحية جلولاء والمناطق القريبة منها ومنع أي خروقات في محيط جغرافي يمثل بداية تلال حمرين باتجاه الشرق وهي قريبة من الحدود الإدارية مع إقليم كردستان".

وأشار الى ان "العملية والتي تضمنت قرابة 12 هدف تأتي في اطار جهود قيادة عمليات ديالى تامين المناطق الزراعية ومنع أي خروقات".