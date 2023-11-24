بعد ايداع العراق صك انضمامه لاتفاقية الأمان النووي.. الطاقة النيابية تعلق

2023-11-24 15:10:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

علقت لجنة لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، على ايداع العراق صك انضمامه لاتفاقية الأمان النووي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عضو اللجنة كامل العكيلي لـ "بغداد اليوم"، إن "مشاركة العراق ضمن الدولة المشاركة باتفاقية الامان النووي مهم جدًا خصوصا هذا يعني ان العراق سيكون محل اهتمام دولي ويكون ضمن الدول التي تحمى من الكوارث".

وأشار الى أن "هذا يؤكد ايضًا أن العراق لا يريد استخدام اي شيء يتعلق بالنووي بقضايا غير سلمية"، مبينا أن "العراق بحاجة للدخول بالكثير من الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالطاقة النووية والمتجددة والنظيفة وغيرها، خصوصا أن العراق يشهد تطورا واهتماما بهذه المجالات وهناك نية حقيقية لتطوير تلك القطاعات مستقبلاً ".

وكان الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سعادة بكر فتاح حسين قد أودع بتاريخ 21/11/2023، صك انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، لدى مدير عام الوكالة رافائيل غروسي بصفته وديعاً للاتفاقيتين المذكورتين في أعلاه.

ورحب غروسي بقيام جمهورية العراق بإيداع صكي الانضمام للاتفاقيتين الآنفتي الذكر، قائلاً، انها "خطوة مهمة نحو عراق ديمقراطي جديد، واتطلع لعودة العراق الى مكانته الطبيعية التي عهدناها في الساحة الدولية”.

كما أشار الى دور الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء في شتى البرامج والمشاريع ذات العلاقة بعملها.

من جانبه أشاد الممثل الدائم بدور الوكالة المحوري في تقديم الدعم الى العراق، من خلال تنفيذ العديد من البرامج ذات الصلة بالصحة والامان النووي والوقاية من الاشعاع والتخلص من النفايات المشعة، فضلاً عن مواضيع ذات صلة ببناء القدرات الوطنية.