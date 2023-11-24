"استغلوها بالتنزه والرحلات".. 10 أيام من الاستقرار الجوي باستثناء مدن شمال العراق

2023-11-24 15:27:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، عن حالة الطقس في البلاد خلال الايام المقبلة، فيما حدد 10 ايام من الاستقرار الجوي في عدد من المحافظات.

وقال عطية في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم"، إنه "خلال فترة تمتد لأسبوع او 10 ايام تقريبا تعيش مناطق البلاد استقرارا جويا بسبب تمركز مرتفع جوي بالطبقات العليا من الجو".

واضاف: "تتواجد سحبا عالية ومتوسطة احياناً وهي ردة فعل طبيعية تدخل ضمن تنظيم الغلاف الجوي وحركة الرياح العليا".

واشار الى أن "مدن شمال البلاد مستثناة من هذا التنظيم مؤقتا، وستتأثر بحالات ممطرة سريعة يوم الاحد والاثنين في اربيل وشمال نينوى ودهوك والسليمانية وربما تشمل كركوك وديالى وصلاح الدين ايضا".

وأوضح عطية، أن "درجات الحرارة ستكون مابين ارتفاع في منتصف الاسبوع، وانخفاض قبل نهاية الاسبوع"، وأردف بالقول: "الاجواء مناسبة للتنزه والرحلات والكشتات".