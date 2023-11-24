2023-11-24 15:54:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، بشأن القصف الامريكي على مقرات الحشد الشعبي، فيما شددت على ضرورة عدم اكتفاء الحكومة بالإدانة والاستنكار فقط.

وفي (22 تشرين الثاني 2023)، أفاد مصدر أمني، باستشهاد 8 مقاتلين من الحشد الشعبي وأصابة اثنين آخرين بقصف أمريكي مسيّر في ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.

وقال عضو اللجنة حيدر السلامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة العراقية مطالبة بموقف حقيقي تجاه العدوان الأمريكي ضد قطعات الحشد الشعبي، فهذا الاعتداء يمثل انتهاكا لسيادة العراق والدولة العراقية كون المستهدف قوة امنية رسمية".

واكد السلامي أنه "لايمكن الاكتفاء ببيانات الإدانة فيجب ان يكون هناك حراك دبلوماسي لمنع تكرار هكذا اعتداءات، وعدم التحرك والاكتفاء فقط بالبيانات سوف يفتح الباب لتكرار عمليات خرق السيادة وزعزعة الاستقرار".

من جهته، أبلغ وزير الخارجية، فؤاد حسين، السفيرة الأمريكيَّة لدى العراق آلينا رومانوسكي، الأربعاء (22 تشرين الثاني 2023)، رفضه للتصعيد الأخير في البلاد بعد القصف الامريكي للحشد الشعبي في جرف النصر شمالي بابل وأسفر عن شهداء وجرحى.

وأعرب حسين عن "رفضه للتصعيد الأخير، الذي شهدته الساحة العراقيَّة خلال اليومين الماضيين،" مُشيراً إلى أنه "تصعيد خطير وفيه تجاوز على السيادة العراقيَّة، التي نلتزم بصونها وحفظها، وفقاً للواجبات الدستوريَّة والقانونيَّة للحكومة".

وأكد "أدانة حكومة العراق للهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكوميَّة العراقيَّة، عاداً ذلك إنتهاك واضح للسيادة العراقيَّة، وأنه مرفوض بالاستناد للسيادة الدستوريَّة العراقيَّة والقانون الدوليّ".

وفي وقت سابق، عدّ عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، قصف طائرة أمريكية لمقر للحشد الشعبي، يمثل انتهاجًا لسياسة الانتقام.

وقال القدو لـ"بغداد اليوم"، إن "استهداف مقر للحشد الشعبي من قبل طائرة امريكية قرب جرف النصر وسقوط شهداء وجرحى، انتهاك آخر تمارسه قوات الاحتلال بحق منظومة وطنية ولدت من رحم الشعب العراقي لمواجهة داعش التي كانت صنيعة واشنطن".

وأضاف، أن "الولايات المتحدة تمارس سياسية الثأر والانتقام من منظومة الحشد الشعبي ، كون الاخيرة أفشلت مخططها في ترك البلاد لقمة سائغة للتنظيمات الارهابية".

القدو أكد، أن "لجنة الامن والدفاع النيابية ستشكل لجنة تحقيق فورية للوقوف على حيثيات ماحصل وإعداد تقرير موسع لمخاطبة الحكومة المركزية بالاضافة الى الانفتاح على الهيئات والمنظمات الدولية لارسال رسائل احتجاجية، كون ما حصل أمر خطير ويمثل انتهاك للسيادة الوطنية".

وتابع، أن "ما يحصل سيعجل برحيل قوات الاحتلال الامريكي عن أرض وسماء العراق لانها تمارس ادوارا عدوانية وتستهدف أبناء المؤسسات الامنية".