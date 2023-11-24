2023-11-24 15:58:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يستعد مجلس الأعمال العراقي البريطاني لعقد مؤتمره في دبي 7 - 8 ديسمبر/ كانون أول المقبل، بهدف تعزيز الشراكات ودفع التحول الاقتصادي في العراق، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

ويلقي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية كلمة، خلال اليوم الثاني للمؤتمر، تحت عنوان "بناء مستقبل مستدام".

وقال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية: ننضم إلى أصدقائنا من العراق ومجلس الأعمال العراقي لمناقشة الجهود المشتركة لمساعدة البلاد في عملية إعادة الإعمار.

وسيقوم المؤتمر بجمع الشركات العاملة فى مجال الاعمال والتجارة، لتعزيز الاستثمار لرجال الاعمال، ودعم الصناعة والشعب العراقي في نهاية المطاف.

واضاف آل صالح: نؤيد مهمة المجلس في تمكين نقل التكنولوجيا والبنية التحتية والخبرات إلى العراق لتعزيز نموه وتطوره.

ووفقاً لإدارة المؤتمر، فإن النمو الكبير في التجارة بين دولة الإمارات والعراق الذي تجاوز 60% 2022، يؤكد على العلاقات الاقتصادية المتزايدة بين البلدين.

ويؤكد الحدث مكانة دولة الإمارات باعتبارها المركز التجاري الرئيسي للعراق، ويعرض الدور المتنامي للدولة في تسهيل التعاون الدولي.

ويُنظر إلى الإمارات على أنها موقع لاجتماع الجميع من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الهند وتركيا والعراق والخليج.

وتتمتع الإمارات أيضاً بإمكانيات هائلة للاستثمار في العراق وللشركات العاملة هناك، دون الحاجة إلى الوظائف الإدارية والبيروقراطية التي يمكن الحصول عليها في العراق.

وأوضح كريستوف ميشيلز المدير المنتدب للمؤتمر أن الإمارات تعتبر مكاناً مثالياً، نظراً لدورها كمركز إقليمي يربط الشركات الدولية بالعراق.

وأضاف ميشيلز: لدى العديد من أعضائنا أيضاً مقرات رئيسية في دبي، ونتوقع أن يتمتع هذا المؤتمر بأهمية الحضور التي يقدرها صناع القرار، ويتوقع أعضاؤنا التواصل مع الأشخاص المهمين.

ويعقد المؤتمر في توقيت مهم، حيث يتناول قضايا محورية مثل الاستدامة الاقتصادية والتعليم والتمويل وتغير المناخ.

ويقول فيكاس هاندا، ممثل الإمارات في المجلس على مستوى المناطق: من المنتظر أن يكون المؤتمر ذا أهمية كبرى للتنمية والاستشراف للعراق على المدى الطويل.