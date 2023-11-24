2023-11-24 16:11:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفالنائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، عن صرف اكثر من 49 مليار دينار من قبل وزارة المالية كتعويضات لمتضرري الارهاب بديالى.

وقال الكروي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جهود رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في دعم ملف التعويضات لمتضرري الارهاب في ديالى أتت بثمارها والتي افضت الى توجيهات مباشرة لوزارة المالية بصرف اكثر من 49 مليار دينار عراقي كتعويضات في كل المناطق المحررة بديالى".

واضاف، أن "اطلاق التعويضات سيمهد لعودة مئات الاسر وإعادة بناء المنازل المتضررة في المناطق المحررة واغلاق ملف النزوح في مناطق واسعة من العراق".

واشار الكروي الى "أننا نسعى في الاسراع باكمال ما تبقى من قوائم التعويضات واطلاق وجبات اخرى من الاموال بالتنسيق مع وزارة المالية".

وكان مجلس القضاء الأعلى، اعلن في وقت سابق، عن إطلاق الوجبة الثالثة من تعويضات المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في محافظة ديالى.

وتعرضت مناطق ديالى الى التدمير ابان سيطرة تنظيم داعش الارهابي عام 2014 على اجزاء من المحافظة، مما تسبب بسقوط عدد من الضحايا المدنيين وتدمير المنازل ونزوح الاف الاسر الى مناطق ومحافظات أخرى خوفاً من ملاحقة داعش لهم.