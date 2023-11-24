أمانة بغداد تؤكد جاهزيتها لأي أمطار متوقعة خلال الشتاء

2023-11-24 16:29:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، عن خطتها الخاصة بفصل الشتاء، فيما أكدت جاهزيتها لأي أمطار متوقعة.

وقال مدير عام دائرة بلدية الكرادة، جاسم محمد، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، وتابعته "بغداد اليوم"، "استعداداتنا لموسم الشتاء هي ضمن خطة معدة من قبل أمانة بغداد، بإشراف أمين بغداد والوكيل الفني".

وبين، أن "الخطة تتضمن إصلاح تخسفات المجاري وتنظيف كافة الخطوط والمشبكات المنهولات، وصيانة كافة محطات المجاري وتجهيزها بالمولدات وبمادة الكاز تحسباً لأي طارئ".

ولفت إلى "وجود 36 محطة غاطسة وعمودية"، مؤكداً "معالجة 22 تخسفاً على خطوط المجاري".

وأشار إلى، أنه "تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لمد خطوط مستثناة إلى محطات المجاري بشكل عام والمحطات الحاكمة بشكل خاص"، منوهاً بأن "هناك محطات حاكمة لا يمكن الاستغناء عن خط المستثنى، كون أن عملية تصريف الأمطار تكون انسيابية بشكل أكبر في حال العمل على التيار الوطني".

وتابع: "كذلك تم إعداد خطة لتوزيع الجهود البشرية والآلية على القواطع كافة، لمعالجة أي اختناقات قد تحدث خلال هطول الأمطار، لتتم معالجتها بشكل آني".



