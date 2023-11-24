فوز نفط ميسان ونوروز في دوري نجوم العراق

2023-11-24 16:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة مباراتان ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

ففي المباراة الاولى التي جرت بملعب الفيحاء في محافظة البصرة فاز نادي نفط ميسان على مضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدفين دون مقابل للمضيف نفط البصرة ، جاء هدف نفط ميسان الاول عن طريق اللاعب اكرم رحيم في الدقيقة 15 ، وسجل نفط ميسان هدفه الثاني في الدقيقة 36 عن طريق جعفر ناصر ، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى نهاية المباراة .

وفي اللقاء الثاني احتضن ملعب نادي بغداد مباراة اصحاب الارض نادي امانة بغداد بضيفه نادي نوروز ، وانتهى اللقاء بفوز الضيوف بهدفين دون مقابل لامانة بغداد .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نوروز بهدفين دون رد لامانة بغداد جاء الهدف في الدقيقة 24 عن طريق المحترف ابراهيم توميو ، الذي عاد ليسجل هدفاً ثانياً من ركلة جزاء في الدقيقة 45+2 ، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة .