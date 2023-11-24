حسم موقف تير شتيجن من مواجهة رايو فاليكانو

2023-11-24 16:52:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، موقف الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، من مواجهة رايو فاليكانو غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الليجا.

وعاد تير شتيجن من معسكر منتخب ألمانيا يعاني من آلام في أسفل ظهره، الأمر الذي أثار قلق جماهير برشلونة؛ لأن الحارس بمثابة قطعة حيوية في كتيبة المدرب تشافي هيرنانديز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تير شتيجن لن يشارك في لقاء رايو فاليكانو، حيث لا يزال يعاني من آلام في الظهر.

وأضافت، "تير شتيجن حضر للمدينة الرياضية اليوم، وأجرى الاختبار قبل المران، وتم الاتفاق على عدم إشراكه لتفادي المخاطرة به، وبالتالي لن يشارك".

وأشارت، "على الرغم من عدم قدرة تير شتيجن على المشاركة، إلا أنه من الوارد أن يتم إدراجه في قائمة المباراة ويسافر مع الفريق لدعم اللاعبين، على أن يلعب أساسيًا بدلا منه الحارس الشاب إينياكي بينيا".

المصدر: كوورة