وثيقة: تفاصيل الحكم على 3 مدانين بانتحال صفة "المرافق الشخصي للسوداني"

2023-11-24 17:22:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اظهر قرار حكم محكمة جنايات الانبار، تفاصيل الحكم على 4 متهمين، بتهمة انتخال صفة المقدم مصطفى المرافق الشخصي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

واظهر قرار الحكم الذي حصلت عليه "بغداد اليوم"، والصادر من محكمة جنايات الانبار بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٥ والذي بموجبه تم الحكم على كل من احمد قاسم كريم، وصباح يوسف عيدان بالسجن لمدة ست سنوات.

فيما تم الحكم على المتهم كريم خضير شرهان بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات.

وكشف مصدر ان المدانين، انتحلوا صفة المقدم مصطفى مرافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، و قاموا بابتزاز مدراء الدوائر واخذ الاموال والاحتيال باسم مكتب رئيس الوزراء.