نادي وسام المجد يتوج ببطولة اندية العراق لتنس الطاولة البارالمبي

2023-11-24 17:44:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توج نادي وسام المجد لتنس الطاولة البارالمبي من بغداد بالمركز الأول في ختام بطولة اندية العراق لتنس الطاولة البارالمبي.

وجاء بالمركز الثاني فريق نادي الجيش، وحل نادي اشنونا من محافظة ديالى بالمركز الثالث

وجرت البطولة في قاعة اللجنة البارالمبية في العاصمة بغداد بمشاركة أكثر من ثمانين لاعباً ولاعبة يمثلون اللجان الفرعية والاندية الرياضية (الديوانية - ميسان - النجف الاشرف - ديالى) بالاضافة الى ستة اندية هي (وسام المجد - الإشراق - الجيش - البصرة - الشموخ - اشنونا).

وكان النائب الاول للجنة البارالمبية رئيس اتحاد تنس الطاولة البارالمبي سمير الكردي أعلن عن تسمية البطولة بأسم الراحلة (فائزة حسين) مشرفة الاتحاد العراقي للعبة.

واوعز رئيس نادي وسام المجد في ختام البطولة بتكريم اللاعبة نجلة عماد لحصولها على الميدالية الذهبية في دورة الالعاب الاسيوية في الصين وتأهلها الى دورة الالعاب البارالمبية في باريس 2024 وايضا تكريم لاعبي النادي بعد حصولهم على لقب بطولة اندية العراق بتنس الطاولة لعام 2023.