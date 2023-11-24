المالية النيابية تتحدث عن اجراء للبنك المركزي: السبيل الوحيد لاستقرار اسعار الصرف

2023-11-24 17:58:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبرت اللجنة المالية النيابية اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، ان البنك المركزي العراقي قطع شوطا طويلا في اعادة استقرار اسعار الصرف، معتبرا ان معالجة مشكلة الدولار لن تتم دون تنويع مصادر العملات الاجنبية.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، في تصريحات لوكالة الانباء الحكومية، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "تنويع مصادر اعتماد العملات الأجنبية في التعاملات التجارية هو السبيل الوحيد لمعالجة مشكلة الطلب المتزايد على الدولار".

واضاف ان "البنك المركزي قطع شوطاً طويلاً في مهمة إعادة استقرار السوق والتخلص من هيمنة الدولار وتعزيز قوة الدينار العراقي ودخوله على خط التعاملات التجارية العالمية".

وأكد "أهمية هذا التوجه كونه حلاً ناجعاً واستراتيجية مدروسة لفتح آفاق جديدة تضمن تسهيل إجراءات التعاملات التجارية على مختلف الصعد"، مشيرا الى انه "نجدد دعمنا الكامل لخطوات البنك المركزي العراقي وهو يسير بخطى ثابتة نحو وضع المعالجات الحقيقية للأزمة".

وفي وقت سابق، اتخذ البنك المركزي عدة اجراءات تضمن زيادة عدد المصارف العراقية التي يتاح لها التحويل الخارجي، وذلك من خلال فتح حسابات لها في عدد من المصارف المراسلة في عدد من البلدان، ولاسيما الاردن والامارات.

وتضمنت الاجراءات، فتح حسابات باليوان الصيني والروبية الهندية، واليورو، والدرهم الاماراتي، وذلك لاتاحة التبادل التجاري بعملات الدول الاكثر تصديرا للعراق مثل الهند والصين والامارات.







