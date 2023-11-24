ثلاثة انتصارات بانطلاق دوري السيدات لكرة القدم

2023-11-24 18:06:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، ثلاث مواجهات بانطلاق دوري الاندية للسيدات بجولته الاولى في الساحات المكشوفة للموسم 2023-2024.

وتغلب في المباراة الاولى نفط الشمال على أمانة بغداد بثمانية أهداف مقابل هدفين، وجرت المباراة على ملعب نفط الشمال في كركوك.

وتغلب فريق نادي القوة الجوية على نادي فتاة بغداد بـ12 هدفاً مقابل لا شيء، وجرت المباراة في ملعب نادي القوة الجوية.

وفاز فريق نادي شهربان على فريق نادي فتاة نينوى بنتيجة 3-0، وجرت المباراة في ملعب هبهب في ديالى.