2023-11-24 19:20:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تظاهر المئات من اهالي مناطق هور رجب وعرب جبور، قرب سريع الدورة-يوسفية الجديد، والذي تم افتتاحه قبل اشهر، وذلك احتجاجا على قرار وزارة الاعمار والاسكان باستملاك الاراضي الزراعية المحيطة بجانبي الطريق، وبعمق كيلومتر واحد من كل جانب.

ووثقت عدسة "بغداد اليوم" تظاهرة اهالي عرب جبور، وهور رجب، الذين أكدوا ان القرار يستهدف استملاك اراضي ابائنا واجدادنا، وسيتسبب بتشرد قرابة 10 الاف عائلة.

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