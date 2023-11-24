السوداني: وزارة الخارجية بيت لخدمة مصالح العراق وفق منهج توازن العلاقات

2023-11-24 20:37:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023) ان وزارة الخارجية العراقية تمثل اليوم "بيتاً لخدمة العراق".

وقال السوداني في تغريدة بمنصة (إكس)، "نحتفي، جميعًا، بالذكرى الـ 99 لتأسيس وزارة الخارجية العراقية، وانطلاق العمل الدبلوماسي المُعبّر عن مواقف العراق في المحافل الدولية".

وأضاف "تمثل خارجيتنا، اليوم، بيتًا لخدمة العراق ومصالحه، وساحة لا غنىً عنها للعمل والتعاون الطموح مع كلّ الأمم الشقيقة والصديقة، على وفق منهج الانفتاح المنتج والتوازن الإيجابي في العلاقات".

وتابع السوداني "نشدّ على أيادي العاملين في الدبلوماسية العراقية، ونُكبِر فيهم حمل الأمانة والمسؤولية، وتفانيهم في سبيل الواجب".



