الدوري الممتاز للكرة الطائرة.. فوز البيشمركة ونينوى والنعمانية

2023-11-24 22:22:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم مباراتان ضمن منافسات المجموعة الرابعة للدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة .

ففي أولى مواجهات اليوم الثاني للمجموعة الرابعة؛ فاز نادي نينوى على فريق المقدادية بثلاثة أشواط نظيفة بواقع (25-20) (25-13) (25-19).

وفي ختام مباريات اليوم الجمعة لحساب المجموعة الرابعة ايضاً، حقق فريق البيشمركة الأنتصار على فريق الصناعة بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد بواقع (22-25) (25-14) (25-19) (25-17).

واعتبر فريق النعمانية فائزاً على فريق ابو ريشة بثلاثة أشواط دون رد بسبب تأخر فريق ابو ريشة في الحضور بوقت المباراة المحدد ليعتبر خاسرا بثلاثة أشواط دون مقابل.

وانطلقت يوم أمس الخميس، منافسات الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة "مرحلة الإياب" للمجموعتين الأولى والرابعة والتي ستحتضنها العاصمة بغداد بقاعتي الشعب والصناعة.