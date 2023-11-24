الخزعلي عن "نوع الطلب العراقي للقوات الامريكية": اي حكومة تجاوزت صلاحياتها ستحاسب

2023-11-24 22:55:47 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبر الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة (24 تشرين الثاني 2023)، ان الحكومة لايحق لها اعطاء موافقة باقامة قواعد اجنبية ووجود قوات قتالية في العراق، معتبرا انه اذا كانت هنالك حكومة اعطت هذه الموافقة فيجب ان تحاسب.

وقال الخزعلي في تصريحات متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، إن "التواجد العسكري الأمريكي مخالف للدستور العراقي"، مبينا ان "الطلب العراقي في 2014 تضمن توجيه ضربات جوية وتقديم معونة استخبارية فقط ولم يتضمن إقامة قواعد عسكرية ووجود قوات قتالية".

واضاف ان "الدستور لا يوافق على قواعد أجنبية أو وجود قوات قتالية إلا بموافقة البرلمان"، مبينا ان "هناك تلاعبا بالألفاظ في طلب العراق بشأن مساعدة التحالف الدولي".

واشار الى ان "ليس من حق الحكومة الموافقة على إقامة قواعد أجنبية ووجود قوات قتالية"، مبينا انه "إذا كانت هناك حكومة أعطت الموافقة فتكون قد خالفت صلاحياتها وتحاسب".

ويوم امس الخميس، دعا الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، الى "إعلان حرب" على أمريكا وإخراجها من العراق.

وأفاد بيان للحركة تلقته "بغداد اليوم"، بأنه "لا يمكن القبول بأي وجود أمريكي وبأي شكل من الأشكال سواء كان بصفة قوات قتالية او مستشارين او فنيين، فإن ذلك يعد وجودا معاديا من دولة متغطرسة معادية للعراق".

ولفت البيان الى إن "المقاومة الإسلامية في العراق ستترجم أقوالها وإرادتها في الميدان" وفقاً للبيان.

وجاء ذلك بعد قصف امريكي طال مقرات واهداف راح ضحيتها عدد من عناصر الحشد الشعبي، في جرف الصخر وابوغريب.



