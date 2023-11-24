الطلبة يخطف ثلاث نقاط ثمينة من الكهرباء في دوري نجوم العراق

2023-11-24 23:48:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الطلبة من خطف ثلاث نقاط من فريق نادي الكهرباء بعد فوزه بنتيجة 2-0 في ختام اليوم الثاني لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة في ملعب نادي الزوراء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الطلبة بهدف دون مقابل للكهرباء جاء في الدقيقة 45+3 من راسية جميلة للاعب الطلبة زيد تحسين ، وفي الشوط الثاني سجل محمد جواد الهدف الثاني للطلبة في الدقيقة 90+1.

وشهد اللقاء اضافة 20 دقيقة وقت بدل ضائع بسبب التوقفات وروج الحكم الى الفار بإصدار بعض القرارات، كما شهد اللقاء طرد لاعب الكهرباء المحترف انتيل بارگا في الدقيقة 50 لتراكم البطاقات ليكمل الكهرباء المباراة بعشرة لاعبين.