"موديز" تحذر من تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على العراق

2023-11-25 07:58:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، على تصنيف العراق عند ‭‭CAA1‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة أن التصنيف يعكس اعتماد العراق المالي والخارجي على الهيدروكربونات، مما يؤدي إلى انكشافه بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول عن الكربون، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم السبت.

تتوقع أن يكون لتصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس وتدخل إيران وأمريكا انعكاسات جوهرية على العراق عبر قنوات انتقال عديدة.

تبقي على سقف العملة المحلية والأجنبية في البلاد دون تغيير.