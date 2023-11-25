أبرزها ديربي كوردستان.. 3 مواجهات بدوري نجوم العراق

2023-11-25 08:14:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تقام بعد ظهر يوم السبت، ثلاث مواجهات في ختام منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وتقام مباراتان منها عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر ، تجمع الأولى نادي كربلاء وضيفه الحدود، في ملعب الكوت الأولمبي، بينما يضيف ملعب أمانة بغداد في الثانية، نادي النفط بضيفه الكرخ.

ويحتضن ملعب فرانسو حريري في أربيل في ختام الجولة الخامسة، مباراة ديربي كوردستان تجمع أصحاب الأرض والجمهور نادي أربيل بضيفه زاخو عند الساعة السابعة مساءً.

وكان الاتحاد العراقي قرر تأجيل مباراة واحدة من الجولة الخامسة كانت مقررة ان تجمع الزوراء ونفط الوسط الى يوم 25 من كانون الأول المقبل لارتباط فريق الزوراء بمباراة كأس الاتحاد الآسيوي، اذ سيخوض مباراته المقبلة أمام العربي الكويتي يوم الاثنين القادم، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي.